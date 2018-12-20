В Правительстве Тверской области рассмотрели инвестиционные программы в сфере электроэнергетики

19 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассматривались инвестиционные программы в сфере электроэнергетики. В результате их реализации планируется снизить аварийность на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения для потребителей, в том числе промышленных предприятий.

"Модернизация электроснабжения является ключевым условием для развития экономики нашего региона, реализации инвестиционных проектов, стабильной работы социальной сферы, повышения качества жилищно- коммунальных услуг", – отметил губернатор Игорь Руденя. Основной для региона является программа филиала "МРСК-Центра" – "Тверьэнерго", которая была разработана и реализуется при поддержке Правительства области. Общий объем инвестиций программы на 2018-2020 годы составляет порядка 7 млрд рублей. Среди основных мероприятий – реконструкция, модернизация линий электропередач и подстанций, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный, создание и модернизация автоматической системы учета электроэнергии, приведение в порядок просек.



Сейчас в Тверской области завершаются масштабные учения компании "Россети", в которых приняли участие более 5 тысяч специалистов из 20 регионов страны. Обеспечена расчистка почти 12,5 тыс. га вдоль линий электропередач и расширение просек на площади 1 тыс. га. Также проведена масштабная модернизация электросетей. Заменено более 9600 опор, более 560 км проводов. Все это позволит снизить количество аварийных отключений электричества, что особенно важно для жителей сельских территорий, небольших городов и посёлков – подчеркнул Игорь Руденя.



Среди других важных задач – технологическое присоединение потребителей. Реализация программы уже позволила снять ограничения на технологическое присоединение к электрическим сетям в 13 муниципалитетах Тверской области. На сегодня дефицит мощностей для промышленных предприятий остается в 6 муниципалитетах. Планируется, что за время реализации программы возможность технологического присоединения получат ряд крупных сельскохозяйственных, строительных и других предприятий в Бежецком, Калининском, Вышневолоцком, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Торопецком районах, Удомле, что даст дополнительный стимул для развития экономики региона.



Также были рассмотрены инвестиционные программы ещё четырёх организаций: МУП "Тверьгорэлектро", ООО "Опора", ООО "Региональная сетевая организация", филиала "Центральный" АО "Оборонэнерго".



Как подчеркнул Игорь Руденя, реализация инвестпрограмм в электроэнергетике не должна быть связана с возможным ростом тарифов для потребителей.



"Мы не можем модернизировать энергетику за счет средств наших граждан", – сказал Губернатор и поручил Правительству региона до нового года увязать инвестиционные предложения с тарифным пакетом.