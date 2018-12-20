В РФ принят закон о создании интеллектуальной системы учета энергоресурсов

Действующее законодательство вменяет в обязанность потребителей самостоятельно организовывать учет электроэнергии и отвечать за его работу. Для гражданина это означает необходимость самостоятельно выбрать прибор учета, за свой счет его купить, организовать установку, прием в эксплуатацию и в последующем отвечать за его работоспособность. На практике, большое количество выявляемых нарушений по организации учета связаны не с желанием потребителя нарушить, а с банальным отсутствием знаний в этой области.

Принятый сегодня закон предполагает, что с 1 июля 2020 года ответственность за создание интеллектуальных систем учета электроэнергии, включая установку счетчиков, будет возложена на ПАО "Россети" для промышленных и индивидуальных потребителей или гарантирующих поставщиков электроэнергии – для многоквартирных домов. Финансирование этой работы в случае с гарантирующими поставщиками будет проведено через тарифные решения, а в случае с "Россетями" – за счет той экономии, которую даст запуск этой системы (по оценкам экспертов – 20-30%), которая не будет изыматься у компании в течение 10 лет. То есть с потребителя, на котором эта ответственность лежит сегодня по федеральному закону №261-ФЗ, она будет снята! У него останется лишь обязанность своевременно оплачивать электрическую энергию и допускать специалистов к установке и обслуживанию счетчиков. При этом положения законопроекта обеспечат создание условий для экономии электроэнергии, повышения ее качества, надежности поставок, а также качества обслуживания потребителей.

Также в закон включены нормы, которые позволят организовать систему удаленного ограничения “хронических” неплательщиков за электроэнергию. По оценке Завального, это "один из важных шагов на пути создания эффективных инструментов повышения платежной дисциплины в ТЭК". Такие решения позволят более справедливо распределить риски, возникающие у субъектов электроэнергетики в связи нарушением недобросовестными потребителями платежной дисциплины и перенести их на самих нарушителей вместо того, чтобы через тарифы раскладывать их на всех.

Принятие законопроекта об интеллектуальных системах учета электроэнергии – лишь первый шаг в создании общей системы. Уже есть протокольное поручение заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака профильным ведомствам проработать вопросы введения интеллектуальных систем учета газа по аналогии с системами учета электроэнергии. Также стоит рассмотреть возможность распространения их применения и в иных сферах ЖКХ, например, в тепло- и водоснабжении.

ЭнергоНьюс