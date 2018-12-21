"Ленэнерго" запустило в работу первый автоматизированный РЭС в Ленинградской области

Сегодня, 21 декабря 2018 года, состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию первого в Ленинградской области автоматизированного района электрических сетей на базе Всеволожского РЭС ПАО "Ленэнерго".

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин.



– Цифровая трансформация процессов управления и технологических процессов в электрических сетях и на подстанциях – ключевое направление развития "Ленэнерго". Компания поставила перед собой амбициозные цели по переводу существующего сетевого комплекса на качественно новый уровень до 2030 года. От внедрения современных цифровых технологий мы ожидаем снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, улучшения показателей надежности – средней продолжительности и частоты отключений, – отметил генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин. – Одним из первых наших шагов является автоматизация Всеволожского района электрических сетей. Данный пилотный проект является первым в Ленинградской области. В настоящее время мы готовимся к масштабированию проекта.



Цифровая трансформация окажет значительное влияние на качество услуг для конечного потребителя, в том числе будет сокращено время перерывов электроснабжения, оптимизированы режимы работы сети, уменьшено время технологического присоединения потребителей



В рамках проекта установлены 64 коммутационных аппарата (реклоузера), анализирующие режимы работы сети с возможностью интеграции в единую информационную систему управления, а также 50 комплектов индикаторов определения места повреждения. Модернизировано оборудование 21 центра питания.

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