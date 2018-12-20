РусКабель поздравляет с Днем энергетика

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вы посвятили свою жизнь очень важному и трудному делу и можете по праву гордиться выбранной профессией. Российская энергетика стремительно развивается, и этот процесс ежегодно ставит перед вами новые сложные задачи. Именно вы обеспечиваете рост потенциала энергетической отрасли и социально-экономическое развитие страны, а качество вашей работы стало истинной мерой успеха

День энергетика – особый праздник. Жизнь не только самих энергетиков, но и их семей тесно связана и во многом зависит от работы наших предприятий. Поэтому свои искренние поздравления мы адресуем не только работникам и ветеранам энергетической отрасли, но и членам их семей.

Особые поздравления – нашим ветеранам, которые отдали работе в отрасли десятки лет жизни и чей самоотверженный труд стал фундаментом для сегодняшней эффективной работы. Без трудовых традиций и преемственности поколений невозможно решать те задачи, которые сегодня стоят перед российской энергетикой.

В этот день мы искренне желаем вам дальнейших успехов в работе, новых достижений и ярких профессиональных побед! Пусть энергия, упорство и настойчивость помогают добиваться намеченных целей, знания и опыт остаются опорой в решении ежедневных задач, а ваши преданность делу и исключительная самоотдача и впредь служат залогом надежной работы и развития отрасли! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всем!

Коллектив медиахолдинга «РусКабель»