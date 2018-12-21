Ко Дню энергетика лучшие сотрудники Кировэнерго получили награды

21 декабря 2018 года, накануне профессионального праздника - Дня энергетика, в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" состоялась торжественная церемония награждения лучших работников. За профессионализм, значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и преданность профессии сотрудники филиала отмечены ведомственными и отраслевыми наградами. В церемонии награждения принял участие Губернатор – Председатель правительства Кировской области Игорь Васильев.

Звание "Почетный энергетик" присвоено электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда сектора технического обслуживания оборудования подстанций электротехнической службы ПО "Южные электрические сети" Валерию Ершову.

Почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации вручены начальнику службы электрических режимов Центра управления сетями филиала Владимиру Зубареву и диспетчеру оперативно-диспетчерской группы Пижанского РЭС ПО "Яранские электрические сети" Александру Бастракову.

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Афанасьевского РЭС ПО "Северные электрические сети" Андрею Кытманову и заместителю начальника оперативно-диспетчерской службы ПО "Южные электрические сети" Татьяне Фукаловой. Кроме того, за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, обеспечение повышения надежности энергоснабжения Республики Дагестан Благодарностью Минэнерго РФ отмечен заместитель начальника производственно-технической службы ПО "Северные электрические сети" Роман Чураков.

Почетное звание "Ветеран электросетевого комплекса" присвоено ведущему инженеру высоковольтной лаборатории службы изоляции и защиты от перенапряжений ПО "Северные электрические сети" Александру Швецову.

Почетные грамоты ПАО "Россети" вручены электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда электротехнической службы ПО "Южные электрические сети" Виталию Плотникову, заместителю главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальнику ЦУС управления филиала Андрею Маслову и электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда Кировского городского РЭС ПО "Северные электрические сети" Владимиру Михееву.

Благодарность ПАО "Россети" объявлена начальнику Свечинского РЭС ПО "Западные электрические сети" Андрею Двинянидову.

На Доску Почета МРСК Центра и Приволжья занесен электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда Свечинского РЭС ПО "Западные электрические сети" филиала "Кировэнерго" Сергей Кабанов.

Кроме того, сотрудникам филиала вручены награды Объединения работодателей электроэнергетики, Законодательного собрания Кировской области, Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, Кировской городской думы, Администрации города Кирова, Почетные грамоты и Благодарности ПАО "МРСК Центра и Приволжья", а также награды филиала "Кировэнерго". Всего в День энергетика был награжден 271 работник филиала.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами!