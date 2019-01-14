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Мероприятия

С Новым годом!

С Новым годом!

24 декабря 2018, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

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Подходит к концу декабрь, и с каждым днем все ближе Новый год — время, когда исполняются самые заветные желания. IEK GROUP поздравляет вас с праздником и желает, чтобы в новый, 2019 год, вы взяли с собой только хорошее: проверенных друзей, надежных партнеров, сложившиеся традиции плодотворного сотрудничества.

Пусть наступающий год станет для вас радостным и прибыльным, бизнес будет успешным и легко покоряются все намеченные цели. Надеемся, что Новый год принесет вам успех в профессиональной деятельности, радость в жизни, удачу во всех начинаниях и процветание в делах.

От всей души желаем, чтобы душевный покой, тепло и достаток, поддержка ваших друзей и близких сопутствовали вам не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Пусть 2019 год наполнит ваши дома ярким светом и веселым смехом родных и друзей! Счастья вам и вашим близким!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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