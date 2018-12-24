В ГД внесли проект о беспрепятственном доступе операторов связи к инфраструктуре в домах

Документ предусматривает специальное основание для размещения оборудования в жилом доме, которым будут являться выданные технические условия размещения оборудования связи

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, обеспечивающий возможность беспрепятственного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов для установки оборудования с целью предоставления телекоммуникационных услуг. Об этом сообщил в понедельник один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В числе соавторов законопроекта - первый заместитель конституционного комитета Людмила Бокова, а также главы комитетов по экономполитике и региональной политике Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "в силу прямого указания Жилищного кодекса РФ для размещения оборудования связи на общем имуществе в многоквартирных жилых домах необходимо на общем собрании собственников получить разрешение не менее 2/3 голосов всех собственников помещения". "На практике обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в количестве, достаточном для исполнения требования закона о принятии решения, практически невозможно", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что договоры на размещение оборудования связи в жилых домах заключаются с нарушением установленного законодательством порядка либо вообще не заключаются, в результате "операторы связи сталкиваются с препятствиями со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, и требуют с операторов связи плату за размещение, доступ в технические помещения, где размещено оборудование". "Интернет-провайдеры выплачивают управляющим организациям около 2% своей выручки в год", - утверждают сенаторы.

Внесенный законопроект предусматривает специальное основание для размещения оборудования в жилом доме, которым будут являться выданные технические условия размещения оборудования связи на объектах общей собственности жилого дома. Для этого закрепляется право оператора связи получить у ответственного за содержание многоквартирного дома, то есть у управляющей компании, такие условия.

Документ также регламентирует порядок взаимодействия оператора связи и управляющей компании. Права собственников будут обеспечены за счет опубликования в том числе на сайте управляющей компании информации о размещении оборудования. Кроме того, устанавливается право собственников помещений принять решение о запрете размещения или о демонтаже сетей электросвязи и соответствующего оборудования на объектах общего имущества дома.

Бесплатная установка оборудования

Кроме того, законопроект закрепляет, что за установку оборудования связи и доступ к нему с оператора связи плата не взимается, поскольку он в данном случае не использует имущество третьих лиц. "В данном случае оборудование устанавливается в целях организации оказания услуг связи одному из собственников квартир, являющемуся одновременно и сособственником объектов общего имущества дома", - говорится в пояснительной записке.

Сенаторы отмечают, что при установке своего телекоммуникационного оборудования операторы связи фактически не используют имущество дома.

В СФ подчеркивают, что законопроект "направлен на создание недискриминационных (равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, на обеспечение баланса интересов и конституционных прав собственников, создает важные условия развития современной телекоммуникационной среды".

ТАСС