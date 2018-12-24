В Махачкале обсудили современные проблемы электроэнергетики и пути их решения

В Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова прошла III Всероссийская научно-техническая конференция "Современные проблемы электроэнергетики и пути их решения". Организаторами мероприятия выступили Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский филиал ПАО "РусГидро" и ПАО "ФСК ЕЭС" Каспийское предприятие Магистральных электрических сетей, сообщили информагентству в пресс-службе вуза.

Проректор по научной и инновационной деятельности ДГТУ Гамид Ирзаев отметил, что конференция стала ежегодной широкой площадкой, предоставляющей возможность обсудить эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. "Внимание уделяется также региональным проблемам электроэнергетики, перспективам ее развития во благо республики и страны. Надеюсь, что работа конференции будет способствовать выработке полезных и значимых предложений и рекомендаций для практического применения. Желаю участникам международной конференции плодотворной работы и конструктивных идей", – сказал проректор.

Главный инженер ПАО "РусГидро" Вагутдин Мусаев в своем выступлении напомнил присутствующим о состоянии гидроэлектроэнергетики в регионе и обозначил задачи, выполняемые организацией в этом направлении.

Заместитель главного инженера Шамиль Нуцалов ПАО "ФСК ЕЭС" Каспийское предприятие МЭС" ознакомил участников конференции с основными функциями предприятия, связанными с передачей и перераспределением электроэнергии с основных ГЭС республики. Он также отметил, что проблемы, поднимаемые на конференции, по большей части совпадают с проблемами в электроэнергетике по всей стране.

Старший преподаватель кафедры ЭЭиВИЭ ДГТУ Наталья Середа выступила с докладом "Перспективы применения автоматических систем сбора и передачи информации в интеллектуальных сетях".

В рамках пленарного заседания также выступили профессор ДГУ Баба Бабаев с докладом "Анализ и выбор типа аккумулятора в маломощной автономной системе энергоснабжения", студенты ДГТУ Мурад Микаилов и Арсен Летифов, осветившие в своих докладах перспективы применения солнечных космических электростанций и ветряной энергетики в мире.

РИА "Дагестан"