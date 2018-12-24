Встретьте последнюю рабочую неделю года вместе с Insider Digest № 108

RusCable Insider Digest № 108 RusCable Insider Digest № 108 RusCable Insider Digest № 108

Новый выпуск RusCable Insider Digest № 108 доступен для прочтения в разделе ИЗДАНИЯ! Каждую неделю мы отбираем все самое важное и нужное для специалиста кабельной промышленности – разработчика, производителя и потребителя. RusCable Insider Digest группирует и составляет информацию о кабельном рынке, ее участниках, о событиях в России и мире, которые оказывают непосредственное влияние на эту подотрасль. Это самое оперативное и полное новостное издание для тех, кто имеет отношение к кабельной промышленности.

Special этого выпуска: репортаж о компании Winlong, производителе оборудования из Китая, опубликованный на профессиональном Форуме портала RusCable.Ru. Осенью этого года, по приглашению руководства Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., LTD, делегация портала RusCable.Ru, во главе с генеральным директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым, посетила Китай с визитом на производство одной из самых именитых, известных и проверенных компаний КНР, специализирующихся на проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности. Результатом этого визита стал настоящий репортаж от первого лица, из которого вы узнаете обо всех особенностях производства оборудования Winlong; китайских традициях и этикете; ключевых решениях в продукции компании экспортируемой в Россию; ну и конечно же об уникальных чертах китайского менталитета и их быта.

Также, в номере вас ждет эксклюзивное интервью с заместителем технического директора по науке Холдинга Кабельный Альянс, доцентом Московского энергетического института Андреем Боевым. Разговор Андрея Михайловича с нашим корреспондентом получился очень содержательный и объемный: он рассказал, какие научные изыскания проводит и какие новые разработки предлагает потребителям кабельной продукции крупный холдинг, поделился своим мнением по актуальному вопросу применения кабельно-проводниковой продукции из алюминиевого сплава, пояснил, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы вывести эту продукцию в массовое потребление, и дал оценку событиям, происходящим сегодня в отрасли.

Вместе с традиционной рубрикой Insider LifeStyle, в конце выпуска вы найдете подведение итогов второй недели «Новогоднего фальстарта» — розыгрыша призов от портала RusCable.Ru и ведущих кабельный компаний.

Желаем Вам приятного чтения и продуктивной последней рабочей недели года!

Рубрика "Производство кабеля"

Сертификация контрольных кабелей

Кабель о рангах

Рубрика "Материалы портала"



Опубликован репортаж о компании Winlong, производителе оборудования из Китая

"Я за разумный подход" – интервью с Андреем Боевым, заместителем технического директора по науке ООО "ХКА"

Рубрика "Электросетевой комплекс России"



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