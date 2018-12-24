ХXI международная специализированная выставка

11 день марафона подарков
24 декабря 2018, 17:05
Рубрика: Анонсы
Метки: БАЛТИК-ЭКСПО, МЕРОПРИЯТИЯ
Выставочный центр "Балтик-Экспо"- член Российского Союза выставок и ярмарок,
приглашает Вас принять участие
в ХXI международной специализированной выставке
Выставка проводится при поддержке Ассоциации энергетических предприятий Калининградской области
Тематика выставки:
Энергетическое оборудование. Системы и технологии энергоснабжения иэнергосбережения.
Выработка тепловой и электрической энергии: котлы, горелки, теплообменные аппараты, компрессоры, вспомогательное оборудование.
Светотехнические изделия, электрокабели.
Системы и приборы учета, применяемые в энергетической промышленности, тепло- и водоснабжении.
Промышленное оборудование различного назначения. Насосное оборудование. Трансформаторы. Подшипники. Арматура.
Сварочное оборудование, сварочные материалы.
Металлообработка.
Спецодежда. Средства защиты.
Техника безопасности. Охрана труда. Пожарное оборудование. Экологические аспекты промышленного комплекса. Переработка вторсырья.
В рамках выставки проходят конференции, семинары, презентации, а также традиционный конкурс
«НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ – 2019»