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Анонсы

ХXI международная специализированная выставка

ХXI международная специализированная выставка

24 декабря 2018, 17:05
Рубрика: Анонсы
Метки: БАЛТИК-ЭКСПО, МЕРОПРИЯТИЯ

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  Выставочный центр "Балтик-Экспо"- член Российского Союза выставок и ярмарок,

приглашает Вас принять участие

в ХXI международной специализированной выставке

  • Промоборудование – 2019»
  • 14-16 марта 2019 года

Выставка проводится при поддержке Ассоциации энергетических предприятий Калининградской области

Тематика выставки:

     Энергетическое оборудование. Системы и технологии энергоснабжения иэнергосбережения.

     Выработка тепловой и электрической энергии: котлы, горелки, теплообменные аппараты, компрессоры, вспомогательное оборудование.

      Светотехнические изделия, электрокабели.

      Системы и приборы учета, применяемые в энергетической   промышленности, тепло- и водоснабжении.

       Промышленное оборудование различного назначения. Насосное оборудование. Трансформаторы. Подшипники. Арматура.

       Сварочное оборудование, сварочные материалы.

      Металлообработка.

       Спецодежда. Средства защиты.

      Техника безопасности. Охрана труда. Пожарное оборудование.     Экологические аспекты промышленного комплекса.  Переработка вторсырья.

 

В рамках выставки проходят конференции, семинары, презентации, а также традиционный конкурс

«НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ – 2019»

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