ХXI международная специализированная выставка

Выставочный центр "Балтик-Экспо"- член Российского Союза выставок и ярмарок,

приглашает Вас принять участие

в ХXI международной специализированной выставке

Промоборудование – 2019»

14-16 марта 2019 года

Выставка проводится при поддержке Ассоциации энергетических предприятий Калининградской области

Тематика выставки:

Энергетическое оборудование. Системы и технологии энергоснабжения иэнергосбережения.

Выработка тепловой и электрической энергии: котлы, горелки, теплообменные аппараты, компрессоры, вспомогательное оборудование.

Светотехнические изделия, электрокабели.

Системы и приборы учета, применяемые в энергетической промышленности, тепло- и водоснабжении.

Промышленное оборудование различного назначения. Насосное оборудование. Трансформаторы. Подшипники. Арматура.

Сварочное оборудование, сварочные материалы.

Металлообработка.

Спецодежда. Средства защиты.

Техника безопасности. Охрана труда. Пожарное оборудование. Экологические аспекты промышленного комплекса. Переработка вторсырья.

В рамках выставки проходят конференции, семинары, презентации, а также традиционный конкурс

«НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ – 2019»