Энергетики восстанавливают энергоснабжение трех поселков в Бурятии

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") – "Бурятэнерго" восстанавливают нарушенное электроснабжение в Баунтовском районе Республики Бурятия.

Сбой произошел на линии электропередачи 110 кВ "Сосновоозерская - Романовка" рано утром 26 декабря. Напомним, в выходные здесь же из-за падения на высоковольтную линию дерева, спиленного "черными лесорубами", жители трех поселков Монгой, Россошино и Романовка несколько часов провели без электричества.

Сегодня утром на этом же участке произошло повторное отключение электроэнергии из-за обрыва провода: он становится хрупким под действием низких температур.

На место оперативно выдвинулись ремонтные бригады "Бурятэнерго" и передвижные дизель-генераторные установки для подключения социально значимых объектов. К 10:00 местного времени большинство потребителей было запитано по резервным схемам, в том числе от стационарных генераторов филиала "Бурятэнерго". Все социально значимые объекты обеспечены электроэнергией. В настоящее время без электричества остаются 3 поселка (Могой, Россошино, Романовка). На месте работают пять бригад "Бурятэнерго" в составе 16 человек и шесть единиц техники. В помощь коллегам выдвинулась бригада филиала "Читаэнерго" с четырьмя единицами техники, включая дополнительную дизель-генераторную установку.

Энергетики просят жителей проявить повышенное внимание и осторожность во время сильных морозов, снегопадов, усиления ветра и гололеда. В частности, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию или отделение МЧС по номеру 112 с мобильного телефона.

В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф. Также в круглосуточном режиме работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.