Актуализация нормативной базы в строительстве в 2019 году будет нацелена на внедрение новых материалов и технологий

План 2018 года по разработке строительных стандартов и Сводов правил в рамках программы национальной стандартизации выполнен полностью, акцент в работе был сделан на разработку нормативной документации, касающейся инновационных материалов и технологий. В планах будущего года – актуализация нормативной базы для исключения устаревших материалов и технологий. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев, подводя итоги работы в области технического регулирования.

В 2018 году разработано 58 проектов сводов правил, 77 проектов национальных и межгосударственных строительных стандартов в области строительства. "В уходящем году работа по стандартизации была направлена на обеспечение безопасности зданий и сооружений, внедрение инновационных технологий информационного моделирования, энергоэффективных и полимерных композитных материалов, создание межгосударственной нормативной базы в области строительства, учету требований международных стандартов. Особое внимание было уделено разработке нормативной документации, касающейся инновационных материалов и технологий. В следующем году актуализация нормативной базы будет нацелена на выполнение показателей Национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривающих внедрение передовых материалов и технологий в проектировании и строительстве и установление ограничения на использование устаревших", - пояснил Владимир Якушев.

Основой для работы в 2019 году стало проведение прикладных научных исследований (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), обеспечивающих определение нормируемых параметров в сфере строительства. Проведено 78 таких работ. Результаты выполненных в 2018 году научных работ предполагается использовать при актуализации нормативных технических и методических документов в области проектирования зданий и сооружений, в том числе на многолетних мерзлых грунтах в арктических регионах.

На 2019 год запланировано утверждение 80 стандартов. Запланированы 53 работы по разработке новых СП, пересмотру (актуализации) и внесению изменений в ранее утвержденные своды правил в области инженерных изысканий, проектирования оснований и фундаментов, проектирования в сейсмических районах, эксплуатации жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, сооружений транспорта.

Так, например, идет активная работа над новым Сводом правил "Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования", заказчиком разработки которого выступило АО "ОК РУСАЛ ТД". Минстрой России разрабатывает документ совместно со специалистами Минтранса России, ТК 418 "Дорожное хозяйство", МЧС России, ТК 274 "Пожарная безопасность", ТК 465 "Строительство", НИУ МГСУ и Алюминиевой Ассоциации. Проект СП неоднократно обсуждался на профессиональных площадках, экспертные мнения аккумулируются и анализируются. Конечная версия стандарта будет представлена в 2019 году.

Кроме того, для скорейшего ввода инновационных материалов и технологий в практическое использование ФАУ "ФЦС" выдано 248 технических свидетельств.

Справочно:

В 2018 году разработаны следующие стандарты, содержащие новые материалы и технологии:

- ГОСТ Р "Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия",

- ГОСТ Р "Соединения на винтах деревянных конструкций. Методы испытаний",

- ГОСТ Р "Конструкции деревянные клееные армированные винтовыми соединениями. Технические условия",

- ГОСТ Р "Конструкции ограждающие зданий. Метод определения срока эффективной эксплуатации полимерной теплоизоляции",

- ГОСТ 32310 "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия",

- ГОСТ 23118 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия".

Выполнены НИОКР, направленные на внедрение новых материалов и технологий:

Разработаны (дополнены) своды правил, содержащие актуализированные нормируемые параметры:

- Изменение СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции",

- СП "Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления",

- Изменение СП 229.1325800.2014 "Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии"

- Изменение СП 266.1325800.2016 "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования",

- Изменение СП 297.1325800.2017 "Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования",

- СП "Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования",

- Изменение СП 260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования",

- Изменение СП 294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования",

- Изменение СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции".

