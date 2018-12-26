Нижновэнерго обеспечил электроснабжение спортивного корта для юных хоккеистов

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение к электросети хоккейного корта в г. Кулебаки Нижегородской области.

Хоккейная площадка кулебакской муниципальной детско-юношеской спортивной школы будет обеспечиваться электроэнергией от подстанции 110/35/6 кВ "Кулебаки" производственного отделения "Южные электрические сети".

Для подключения корта к электросети энергетики построили участок линии электропередачи и установили дополнительный автоматический выключатель в распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторной подстанции, через которую организовано электроснабжение спортивного объекта.

Нижегородские энергетики ответственно относятся к обеспечению электросетевой инфраструктурой социально значимых объектов в Нижегородской области, в том числе спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Специалисты электросетевой компании имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Также сотрудники компании ведут работу по информированию потребителей о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", процедуре и порядке технологического присоединения.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Получить необходимую информацию и заключить договор также можно в Центре обслуживания потребителей в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33) и в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов.