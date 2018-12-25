"Ростелеком" завершил первый этап тестирования на своей сети оборудования для квантовых коммуникаций

"Ростелеком" успешно завершил первый этап испытаний комплексов передачи данных с гибридной квантово-классической защитой, предоставленных Университетом ИТМО. Тестирование подтвердило возможность использования квантового распределения ключей (КРК) на уже существующей инфраструктуре "Ростелекома".

Испытание проводились в рамках проработки совместного проекта "Ростелекома", Университета ИТМО и Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) по созданию системы управления квантовыми сетями и вывода на рынок услуг связи на их основе.

В протестированном комплексе Университета ИТМО использовался уникальный метод распределения квантовых ключей на боковых частотах модулированного излучения. В ходе испытаний проведены измерения различных характеристик квантового канала. С применением квантового шифрования были организованы видеоконференция и защищенные голосовые соединения с использованием IP-телефонии. Была также проведена эмуляция атаки на квантовый канал: система КРК успешно справилась с задачей и предупредила пользователей о попытке несанкционированного доступа.

Артур Глейм, руководитель Лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО: "Преимущество метода, разработанного Университетом ИТМО, заключается в том, что он изначально создавался для внедрения на телекоммуникационных сетях. Он обеспечивает высокую стабильность сигнала в реальных волокнах, позволяет достигать высоких скоростей и дальностей, а также повышать пропускную способность квантовых каналов и реализовывать многопользовательские сети. Успешные испытания на полигоне "Ростелекома" являются важным шагом к практическому применению квантовых технологий безопасности в современных оптических сетях связи"

Для испытаний использовалась волоконно-оптическая линия связи между дата-центром М10 "Ростелекома" в Москве и лабораторией Сколтеха в Сколково. Длина каждого из волокон, задействованных в тестировании, составила 58 километров. На объектах были установлены комплекты оборудования для квантового распределения ключей (КРК), включая детектор фотонов, медиаконвертеры, криптомодули и др. – для генерации и считывания квантовых ключей.

Вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков: "Испытания доказали, что на существующей сети "Ростелекома" есть техническая возможность оказания клиентам услуги передачи данных с максимальным на сегодня уровнем криптозащиты на базе КРК. Мы открыты к сотрудничеству со всеми отечественными производителями оборудования для КРК и обязательно продолжим тестирование в будущем году. Главная задача на ближайший период – организация испытаний многоузловой сети с квантовым шифрованием, которая сможет работать сразу для множества пользователей, что повысит техническую и экономическую доступность сервисов".

По итогам испытаний вендорам даны рекомендации по доработке и сертификации комплексов передачи данных с квантовой генерацией ключей. В частности, предложено обеспечить возможность передачи данных и квантового распределения ключей в одном физическом волокне (например, с использованием спектрального уплотнения каналов), а также обеспечить возможность организации сервисов КРК для нескольких пользователей.

Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Их особенность заключается в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные частицы – фотоны. Если злоумышленники попытаются совершить несанкционированный доступ и "поймать" фотоны, на основании состояния которых генерируются квантовые ключи, то характеристики частиц изменятся, а значит попытка перехвата будет тут же выявлена и пресечена.