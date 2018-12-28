Инвестпрограмма "РусГидро" на 2019-2023 годы составит 382,9 млрд рублей

Инвестпрограмма Группы "РусГидро" в период 2019-2023 предполагает ввод порядка 1,4 ГВт новой электрической мощности, 565 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 130 км тепловых и 7,6 тыс. км электрических сетей.

Бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) общества на 2019 год и консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированная инвестиционная программу) на 2019-2023 годы были утверждены Советом директоров ПАО "РусГидро" на заседании 25 декабря.

В период с 2019 по 2023 годы Группа РусГидро планирует ввод Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1, а также малых гидростанций: Усть-Джегутинской, Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2, 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино и других.

Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит 382,9 млрд рублей. Инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.

В Инвестиционной программе ПАО "РусГидро" на 2019-2023 годы предусмотрено финансирование мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции действующих объектов гидрогенерации, направленных на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования, в объеме 132,2 млрд руб. В течение 5 лет будет обеспечен ввод 163,7 МВт дополнительной мощности без строительства новых объектов генерации.



"Энергетика и промышленность России"