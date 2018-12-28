Подписан Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго России Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".

Закон вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии, что предоставляет возможность субъектам электроэнергетики бороться с коммерческими потерями электрической энергии (хищениями).

В период работы над документом Минэнерго России, учитывая диалог с Федеральным Собранием Российской Федерации, предусмотрело перенос обязанности за установку, эксплуатацию, поверку и замену приборов учета электрической энергии с потребителей на поставщиков энергоресурсов: в отношении многоквартирных домов - на гарантирующих поставщиков, а в отношении прочих потребителей – на сетевые организации.

Таким образом, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета.

За потребителем сохраняется единственная обязанность - обеспечивать целостность прибора учета, и то только в случае, если прибор учета находится в границах земельного участка или внутри помещения потребителя.

Законом предусмотрено:

- в случае выхода из строя (утраты) прибора учета или истечения его межповерочного интервала гарантирующий поставщик или сетевая организация обязана возобновить учет электрической энергии путем установки нового прибора учета;

- с момента замены гарантирующим поставщиком/сетевой организацией прибора учета на новый понятие безучетного потребления в отношении потребителя исключается, кроме случаев вмешательства в работу прибора учета, находящегося в границах объектов потребителя;

- многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 года после осуществления строительства, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета, и до ввода дома в эксплуатацию в целях обеспечения обязательств гарантирующего поставщика по организации учета должны быть переданы застройщиком ему на обслуживание;

- потребителю и субъектам электроэнергетики должна быть предоставлена возможность получения на безвозмездной основе данных прибора учета, в том числе посредством интеллектуальной системы учета. Иные владельцы приборов учета также не должны препятствовать получению данных с принадлежащих им приборов учета и требовать за это плату;

- расходы на организацию учета в пределах нормативной стоимости, определяемой Минэнерго России, учитываются в сбытовой надбавке/тарифе на передачу. Экономия, достигнутая в результате сокращения издержек, сохраняется на 10 лет.

В Минэнерго России уверены, что подписанный Президентом Российской Федерации закон позволит значительно ускорить процесс цифровизации электроэнергетики, а также будет являться действенным инструментом по борьбе с неплатежами за электрическую энергию. Такая необходимость неоднократно подчеркивалась в целом ряде поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, рекомендациях палат Федерального Собрания Российской Федерации, протоколах заседаний Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Установка современного учета электрической энергии и перенос ответственности за организацию учета, не только освободит потребителя от решения несвойственных задач, но и позволит использовать новые сервисы, которые обеспечат:

• прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электроэнергии;

• оплату только качественной электроэнергии;

• сокращение количества перерывов электроснабжения и их сроков;

• возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью;

• повышение качества обслуживания.

Для отрасли такое решение станет инструментом для:

• сокращения издержек за счет снижения потерь электроэнергии, снижения операционных затрат, роста производительности труда;

• технологического развития за счет сокращения времени и частоты технологических нарушений, контроля качества электроэнергии у потребителя, оптимизации схем и режимов работы, развития тарифного меню, развития клиентских сервисов;

• повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот.

Справочно:

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается порядка 76,2 млн. точек учета (с учетом потребителей в многоквартирных жилых домах (МКЖД), из которых по 30,7 млн. точек учета. Сетевыми организациями установлено порядка 2,18 млн. современных ("интеллектуальных") приборов учета, что составляет 10,4 % от общего объема.