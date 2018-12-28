"Росэнергоатом" в 2019 году начнет управлять спросом розничных потребителей на электроэнергию

Концерн "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) в ближайшее время приступит к развитию нового бизнеса - управлению спросом розничных потребителей электроэнергии. Об этом сообщил заместитель генерального директора – директор по сбыту Александр Хвалько по итогам успешно проведенного эксперимента по управлению спросом.

Его провели в декабре 2018 года Системный оператор и дочерняя компания Концерна "Росэнергоатом" - АО "АтомЭнергоСбыт", которая выступила агрегатором управления спросом. В эксперименте приняли участие предприятия сельскохозяйственной и металлургической отраслей, а также приборостроительный, судоремонтный, авторемонтный и щебеночный заводы, гостиничный комплекс и предприятия ЖКХ. Потребители из Мурманской, Смоленской и Курской областей, а также Системный оператор и "Атомэнергосбыт" выполняли обмен уведомлениями на снижение потребления в требуемые часы и сроки, а затем обеспечивали необходимое снижение потребления в нужное время. При этом снижение потребления было запланировано в случайные часы из заранее известных часов пиковой нагрузки в энергосистеме. При этом иногда увеличивалось потребление в другие часы суток.

Эксперимент наглядно продемонстрировал, что управлять своим потреблением могут совершенно разнотипные розничные потребители, предприятия из самых разных отраслей. По словам Александра Хвалько, появление технологий управления спросом открывает новую страницу в истории электроэнергетики. "Сегодня впервые появляются реальные условия для того, чтобы потребитель получил возможность активно влиять на баланс в энергосистеме и участвовать в оптимизации работы рынка, перераспределяя свое потребление.

Росэнергоатом, являясь генерирующей компанией, тем не менее, планирует развивать направление управления спросом. Ведь снижая нагрузку в пиковые часы, потребители переносят нагрузку из пиковой части графика в базовую, повышая тем самым эффективность выработки электроэнергии атомными станциями и энергосистемы в целом. Если добавить к этому правильные цифровые решения, то заметная доля этого многомиллиардного в перспективе ближайших лет рынка становится для нас все более реальной", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" Петр Конюшенко отметил: "Энергосбытовые компании могут играть важную роль в качестве агрегаторов управления спросом. Мы знаем каждого потребителя и понимаем его возможности изменять график нагрузки, у нас есть история его потребления электроэнергии. Сегодня мы одними из первых вызвались пилотировать технологию управления спросом розничных потребителей. В управлении спросом мы видим бизнес с серьезными перспективами. За время проведения пилотных проектов мы выйдем и на технологический консалтинг потребителей, и усовершенствуем системы учета электроэнергии, и создадим алгоритмы и технические средства агрегирования нагрузки потребителей, вплоть до бытовых. Этот новый бизнес органично вписывается в стратегию нашей компании в области цифровизации".

Проведение эксперимента стало итогом деятельности совместной рабочей группы АО "СО ЕЭС", АО "Концерн Росэнергоатом" и АО "АтомЭнергоСбыт" по развитию технологии управления спросом на электрическую энергию (ценозависимого потребления) на розничном рынке и первым практическим результатом работы совместной рабочей группы АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети". Он продемонстрировал полную готовность электроэнергетической отрасли к масштабному внедрению управления спросом.