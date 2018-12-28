Смоленская АЭС осваивает технологию по производству кобальта-60

Смоленская АЭС досрочно выполнила плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии, выдав в энергетическую сеть свыше 18,6 млрд кВт•ч.

Это более 80% всей электроэнергии, производимой предприятиями Смоленской области. По состоянию на 27 декабря выработка Смоленской АЭС превышает плановый показатель на 548 млн кВтч.

"Коллектив атомной станции успешно выполняет главные обязательства – безопасно и надежно эксплуатирует энергоблоки атомной станции, обеспечивая потребителя необходимым объемом электрической и тепловой энергии", - отметил, подводя итоги работы в уходящем году, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В 2018 году станция подтвердила статус предприятия – лидера ПСР. Производственная система Росатома (ПСР) помогает успешно решать поставленные задачи, повышать эффективность труда коллективу смоленских атомщиков. За 10 лет суммарный экономический эффект от внедрения на САЭС производственной системы Росатома составил более 1 млрд руб.

В 2018 году была проведена масштабная ремонтная кампания на всех 3-х энергоблоках САЭС. В январе успешно выполнен ремонт турбогенератора №1 на первом энергоблоке. С опережением графика на 10 суток после планового капитального ремонта был включен в единую энергетическую сеть энергоблок №2. Сейчас проводятся работы по модернизации энергоблока №3 с целью продления срока эксплуатации.

Значимым событием для Смоленской АЭС стало участие в корпоративной миссии ОСАРТ МАГАТЭ, которую впервые принимал Концерн "Росэнергоатом". Она стала очередным шагом коллектива предприятия на пути повышения безопасности и получения международного опыта для совершенствования производственной деятельности. Эксперты МАГАТЭ отметили значительный вклад нашей атомной станции в успех корпоративной миссии ОСАРТ.

Кроме того, Смоленская АЭС продолжила освоение технологии по производству кобальта-60. К этой программе в 2018 году подключился второй энергоблок. "Развивая компетенции в области современных радиационных технологий, мы используем способность наших реакторов не только стабильно и надежно вырабатывать электроэнергию, но и производить востребованную продукцию, имеющую широкое применение в медицине и промышленности, - отмечает директор атомной станции Павел Лубенский. - Загрузка поглотителей нового поколения на втором энергоблоке – ключевое событие 2018 года в достижение стратегической цели Росатома по созданию новых бизнесов".

В области экологии по итогам 2018 года САЭС отмечена Госкорпорацией "Росатом" в спецноминации ежегодного отраслевого конкурса и признана "Экологически образцовой организацией атомной отрасли".

Говоря о планах на следующий год, П.Лубенский отметил: "В 2019 году перед Смоленской АЭС стоят важные задачи. Главный среди целевых ориентиров – выработка установленных ФАС России 21,3 млрд кВтч электроэнергии. В числе абсолютных приоритетов останется надежное функционирование энергоблоков, дальнейшее развитие культуры безопасности, качественное проведение ремонтной кампании. При этом главным требованием при решении любых задач была и остается безопасность".

Energyland