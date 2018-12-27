В. Путин подписал закон о полномочиях Росатома по развитию Северного морского пути

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий полномочия Госкорпорации "Росатом" в сфере развития и функционирования Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, корпорация получила право разрабатывать предложения по формированию госполитики по развитию и устойчивому функционированию СМП. Помимо этого, Росатом вместе с уполномоченными ведомствами будет заниматься созданием навигационных условий для точного и безопасного плавания судов в акватории СМП. Эта работа может включать в себя в том числе гидрографическую и топографическую разведку.

Кроме этого, законом предусмотрено наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и госзаказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

После вступления закона в силу Росатому нужно будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории СМП. Госкорпорация будет также осуществлять от имени РФ полномочия концедента и заключить концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, а также проектировать и строить здания, в том числе и сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории СМП.