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Мероприятия

Завод "Энергокабель" рад поздравить вас с Новым годом

Завод Энергокабель рад поздравить вас с Новым годом

28 декабря 2018, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

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Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники!

Примите наши искренние поздравления с наступающим праздником!

Пусть грядущий 2019 год станет для вас годом процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным, чтобы каждый день открывал новые перспективы, а рядом всегда были любящие близкие люди, надежные друзья и партнеры!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, финансового благополучия, новых профессиональных побед и удачи во всех ваших начинаниях!

Руководство и коллектив АО "Завод "Энергокабель".

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

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