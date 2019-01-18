Завод "Энергокабель" рад поздравить вас с Новым годом

Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники!

Примите наши искренние поздравления с наступающим праздником!

Пусть грядущий 2019 год станет для вас годом процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным, чтобы каждый день открывал новые перспективы, а рядом всегда были любящие близкие люди, надежные друзья и партнеры!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, финансового благополучия, новых профессиональных побед и удачи во всех ваших начинаниях!

Руководство и коллектив АО "Завод "Энергокабель".