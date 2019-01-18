Завод "Энергокабель" рад поздравить вас с Новым годом

Кто в ответе за некачественный кабель?
Ответственность и последствия производства и продажи фальсификата
28 декабря 2018, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники!
Примите наши искренние поздравления с наступающим праздником!
Пусть грядущий 2019 год станет для вас годом процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным, чтобы каждый день открывал новые перспективы, а рядом всегда были любящие близкие люди, надежные друзья и партнеры!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, финансового благополучия, новых профессиональных побед и удачи во всех ваших начинаниях!
Руководство и коллектив АО "Завод "Энергокабель".