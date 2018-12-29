Энергетики МРСК Центра и Приволжья продолжают зажигать "Самую яркую елку" для детей из детского дома

Сотрудники ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и филиала "Нижновэнерго" организовали ежегодную благотворительную акцию "Самая яркая елка" для воспитанников нижегородской школы-интерната №8.

Проведение благотворительной акции - добрая традиция энергетиков накануне Нового года и Рождества. В зимнем празднике много лет подряд принимают участие сотрудники энергокомпании и нижегородского филиала, собирая средства на приобретение подарков ребятам из подшефного детского дома. Денежные средства собираются по собственной инициативе энергетиков, никто не остается в стороне от доброго дела.

В этом году всеобщими усилиями было собрано 180 тысяч рублей. Кроме традиционных сладких сюрпризов воспитанники школы-интерната получили ледянки, лыжи с палками, набор для стрижки волос, новую музыкальную аппаратуру для актового зала, новогодние пиротехнические наборы.

К приезду долгожданных гостей воспитанники подготовили необычное представление. Ребята исполняли свои роли, пели и танцевали как настоящие профессионалы. Кроме того, яркие костюмы и декорации для спектакля они создали своими руками.

В Новый год все нуждаются в празднике, особенно дети, даже если они не могут рассчитывать на частичку родительского тепла. Энергетики охотно делятся светом своих сердец с теми, кому это особенно необходимо.