Нижновэнерго подключил к электросети котельную в Нижегородской области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение газовой котельной в г. Чкаловск Нижегородской области.

Отопительной установке предоставлено 49,5 кВт трансформаторных мощностей. Ее электроснабжение организовано от подстанции 35/10 кВ "Чкаловская" производственного отделения "Балахнинские электрические сети" Нижновэнерго.

Для подключения котельной к электрической сети энергетики спроектировали и построили участок линии электропередачи, выполненный современным, надежным самонесущим изолированным проводом.

В Нижновэнерго уделяют большое внимание своевременному технологическому присоединению отопительных сооружений в Нижегородской области. Специалисты электросетевой компании имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Также сотрудники компании ведут работу по информированию потребителей о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", процедуре и порядке технологического присоединения.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Получить необходимую информацию и заключить договор также можно в Центре обслуживания потребителей в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33) и в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов.

Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.