Электроснабжение Коршуновского ГОК в Иркутской области восстановлено

Без электроснабжения оставалась часть производства ГОК мощностью 27 МВт из-за сбоя, произошедшего в 18:09 мск

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение Коршуновского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Мечела" в Иркутской области, который был частично обесточен из-за сбоя на подстанции, восстановлено. Об этом в воскресенье сообщает ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"В 20:16 [мск] <...> потребителю подано напряжение", - говорится в справке САЦ.

Без электроснабжения оставалась часть производства ГОК мощностью 27 МВт из-за сбоя, произошедшего в 18:09 мск.

ПАО "Коршуновский ГОК" является единственным в Восточной Сибири горно-обогатительным предприятием по добыче и обогащению железной руды, сообщается на сайте "Мечела".



ТАСС