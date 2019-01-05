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Модернизация

Неотложные работы по замене трансформатора на подстанции "Самашки" проводят энергетики АО "Чеченэнерго"

Неотложные работы по замене трансформатора на подстанции Самашки проводят энергетики АО Чеченэнерго

4 января 2019, 16:06
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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4 января 2019 года, в 15:44 мск по согласованию с органами местной власти энергетики АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") в целях повышения надежности электроснабжения приступили к работам по замене старого трансформатора на новый на подстанции 110 кВ "Самашки". Для обеспечения безопасной работы грузоподъемных механизмов выведена в ремонт секция шин 110 кВ, временно обесточены потребители Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чеченской Республики.

Согласно неотложной заявке, работы будут проводиться двое суток и завершатся к 18:00 мск 5 декабря 2019 года. С наступлением темного времени суток подача электроснабжения отключенным потребителям будет возобновлена.

Проведение работ необходимо для повышения качества электроснабжения потребителей и нормального прохождения пиковых нагрузок в связи с наступлением холодного времени года.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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