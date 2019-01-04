Новый порядок льготного налогообложения начал действовать для участников СЭЗ в Крыму

Новый закон, регулирующий льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов для участников крымской свободной экономической зоны (СЭЗ), начал действовать 1 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Крыма.

"Начали действовать принятые поправки в Налоговый кодекс РФ, уточняющие порядок налогообложения участников крымской СЭЗ. В законе прописаны условия, которые необходимо выполнять участникам СЭЗ, для применения налоговых преференций. В частности, специальные требования прописаны в отношении льготной ставки налогообложения по налогу на прибыль организации и пониженных тарифов страховых взносов", - сообщили в пресс-службе.

Госдума 25 июля приняла в третьем чтении закон, которым уточняется порядок налогообложения для участников СЭЗ на территориях Крыма и Севастополя. Документ устанавливает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль для участников СЭЗ только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории экономической зоны.

Также закон предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат в пользу физических лиц, участвующих в реализации инвестиционного проекта на территории этой экономической зоны. Закон обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов, также предусмотрена дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида деятельности.

О СЭЗ в Крыму

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Одним из обязательных условий является обязательная регистрация компании на территории полуострова. Инвесторы, желающие работать в Крыму или Севастополе, освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, от уплаты земельного налога на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки участникам СЭЗ предоставляются без проведения торгов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики, по данным на 1 декабря 2018 года крымская СЭЗ насчитывает 1 272 участника. Заявленный объем инвестиций по проектам составил более 126 млрд рублей, из них почти 70 млрд - это капитальные вложения. Наибольшее количество проектов реализуется в строительной отрасли (269), в промышленности (203), в сельском хозяйстве (169) и в санаторно-курортной сфере (125). Планируется, что реализация проектов даст порядка 37 тыс. рабочих мест.

По информации пресс-службы министерства, наибольший объем капитальных вложений будет направлен на реализацию проектов в сфере транспорта - 19,1 млрд рублей, санаторно-курортную сферу - 14,1 млрд рублей и сельское хозяйство - 15,5 млрд рублей. За время функционирования СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов направлено порядка 80 млрд рублей, что позволило создать более 34 тыс. рабочих мест.

ТАСС