Энергетиков АО "Дагестанская сетевая компания" проверили на готовность работать в нештатных ситуациях

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов ознакомился с работой энергетиков АО "Дагестанская сетевая компания" в период новогодних праздников.

Артем Здунов посетил так называемый мозговой центр Общества – диспетчерскую, куда стекается вся информация о состоянии подстанций, воздушных линий электропередачи и энергообъектов, расположенных в зоне ответственности Общества. Быть в курсе происходящего на электросетевых объектах специалистам помогает установленная в диспетчерской видеостена. Она также позволяет оперативно выявлять и устранять неполадки, видеть объемы потребленной электроэнергии. Все это необходимо для визуального контроля и автоматической регистрации информации о состоянии объектов, которые входят в Систему диспетчерского управления. Обо всем этом премьер-министру рассказали главный инженер АО "Дагестанская сетевая компания" Хабиб Алижанов и диспетчер, находящийся в этот момент на дежурстве.

Также Хабиб Алижанов коротко доложил об организации работы энергетиков в праздничные выходные. Артем Здунов, в свою очередь, отметил возрастающую ответственность в этот период, так как население не должно испытывать проблем с электроснабжением. Было поручено держать этот вопрос на постоянном контроле.

После визита председателя правительства Республики Дагестан, с целью очередной контрольной проверки готовности персонала к нештатным ситуациям, управляющий директор АО "Дагестанская сетевая компания" Муртазали Гитинасулов и управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" Эльдар Гаджибабаев посетили Махачкалинские горсети и ПУ Центральных электрических сетей, от работы которых зависит надежность электроснабжения столицы Дагестана и ее пригородов. Руководители двух компаний поинтересовались оперативной обстановкой, осмотрели склады с аварийным запасом и спецтехнику, которую планируется задействовать в случае возникновения нештатных ситуаций, пообщались с персоналом.

Также они посетили Оперативно-диспетчерскую службу Махачкалинских горсетей, где операторы принимают обращения населения. Муртазали Гитинасулов лично проверил работу специалистов, позвонив операторам ОДС по номерам телефонов службы. А также детально изучил обстановку на рабочих местах. Всего в ОДС посменно работает 9 специалистов, в день от населения поступает до 700 обращений, каждое их которых тщательно прорабатывается. Диспетчеры рассказали о сложностях в работе, предложили варианты решений возникающих проблем.

Уже на завтра руководством "Дагестанской сетевой компании" намечены мероприятия по проверке соблюдения техники безопасности на других производственных участках Общества.