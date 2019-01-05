ФСК ЕЭС выполнила задачу по повышению производительности труда в 1,5 раза к уровню базового года

ФСК ЕЭС в 2018 году сохранила позитивный тренд по повышению производительности труда. Была усовершенствована система управления, оптимизирована загрузка промышленно-производственного персонала, внедрены современные IT-решения.

По итогам 2018 года ожидаемое увеличение производительности труда в стоимостном выражении составит 6% к уровню 2017 года. Показатели достигнуты за счет реализации проектов по повышению эффективности работы промышленно-производственного персонала и по построению типовых организационно-функциональных структур производственных подразделений филиалов ФСК ЕЭС – ПМЭС.

В частности, сформированы организационно-функциональные структуры и штатные расписания производственных подразделений филиалов в соответствии с разработанными критериями и типовыми структурами, унифицированы распределения функциональной ответственности между уровнями управления, созданы основы для разработки и внедрения сквозных стандартов управления производственной деятельностью.

В 2018 году была продолжена работа по обучению, развитию навыков и компетенций специалистов компании. Более 8 тыс. работников ФСК ЕЭС прошли обучение в корпоративных центрах подготовки персонала. В рамках ежегодного проекта "День знаний" проведено 340 образовательных мероприятий для 13 тыс. человек. Продолжилась реализация долгосрочной программы по развитию кадрового резерва – в 2018 году ее участниками стали 50 сотрудников.

Для развития профессионального потенциала молодежи в 2018 году ФСК ЕЭС взаимодействовало со 137 учебными заведениями, осуществляющими подготовку профильных специалистов. Прошедший год стал одним из самых многочисленных для студенческих строительных отрядов. Более 190 человек работали на магистральных подстанциях и ЛЭП в 16 регионах России. Порядка 1,1 тыс. студентов и преподавателей побывали с экскурсиями на энергообъектах, более 900 человек прошли учебную, производственную или преддипломную практику.

Совместно с молодежной секцией Российского национального комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) проведены мероприятия, направленные на популяризацию энергетики и развитие кадровой подготовки. При поддержке ФСК ЕЭС студенты и молодые специалисты компании приняли участие в Саммите молодежного энергетического агентства стран БРИКС, Российской энергетической неделе, конференции "Электроэнергетика глазами молодежи". В ходе 47-й Сессии СИГРЭ, состоявшейся в августе 2018 года в Париже, была отмечена лидирующая роль России в вовлечении молодежи в деятельность организации.

Компания поддерживает инициативы в области спорта и здорового образа жизни. В 2018 году команды ФСК ЕЭС приняли участие в турнирах по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта. В том числе – в мероприятиях, проведенных при поддержке Минэнерго России и группы "Россети". Состоялась IV корпоративная Спартакиада ГТО. В научно-техническом центре ФСК ЕЭС прошел VIII шахматный турнир энергетиков памяти ученого и гроссмейстера Михаила Ботвинника.