Рязаньэнерго: работу энергосистемы в новогодние праздники контролирует оперативный штаб филиала

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья"-"Рязаньэнерго" принял участие в общесетевом Штабе ПАО "Россетти" под руководством Генерального директора Павла Ливинского.

В рамках селекторного совещания энергетики доложили об оперативной обстановке в зонах ответственности, а также обсудили обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса в период новогодних каникул и в ОЗП 2018/2019 гг.

"В период новогодних праздников в Рязаньэнерго усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, - отметил директор филиала Михаил Подлягин. – Энергосистема работает в штатном режиме. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство, специалисты предприятия контролируют обстановку и готовы незамедлительно отреагировать на возможные внештатные ситуации".

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений могут быть привлечены 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала "Рязаньэнерго" находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

О любых проблемах, связанных с электроснабжением, можно сообщить через всероссийский интернет-портал для потребителей "Светлая страна" https://светлаястрана.рф/. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.