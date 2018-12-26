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Модернизация

Специалисты Кубаньэнерго продолжают работать в усиленном режиме

Специалисты Кубаньэнерго продолжают работать в усиленном режиме

7 января 2019, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В условиях прохождения целого комплекса неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, ветер) на Кубани энергетики ведут постоянный контроль за заботой электросетевых объектов. 

7 января 2019 г. на территории Краснодарского края ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, в отдельных пунктах сильное налипание, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный,  северо-восточный 6-11 м/с,  порывы 13-18 м/с.

Персонал и спецтехника Кубаньэнерго находится в полной готовности, ведется мониторинг погодных условий. В случае возникновения технологических нарушений бригады Кубаньэнерго готовы оперативно выехать на место устранения технарушений. Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Функционирует единый интернет-портал группы компаний "Россети" "Светлая страна", где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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