Специалисты Кубаньэнерго продолжают работать в усиленном режиме

В условиях прохождения целого комплекса неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, ветер) на Кубани энергетики ведут постоянный контроль за заботой электросетевых объектов.

7 января 2019 г. на территории Краснодарского края ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, в отдельных пунктах сильное налипание, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с.

Персонал и спецтехника Кубаньэнерго находится в полной готовности, ведется мониторинг погодных условий. В случае возникновения технологических нарушений бригады Кубаньэнерго готовы оперативно выехать на место устранения технарушений. Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Функционирует единый интернет-портал группы компаний "Россети" "Светлая страна", где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)