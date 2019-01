Проект по производству силового электрооборудования в Подмосковье могут запустить в 2020 г

Инвестпроект китайской компании по разработке и производству силового электрооборудования в Подмосковье планируют запустить в 2020 году, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности генерального директора корпорации развития Московской области Антон Афанасьев.

"В этом году в особую экономическую зону "Дубна" было привлечено два резидента из КНР. Например, это компания Beijing Banner Electric Co, Ltd, которая с 1991 года работает на рынке интеллектуальных решений для электроэнергетики. В подмосковной Дубне инвестор реализует проект по разработке и производству силового электрооборудования. Объем инвестиций составит около 4,8 миллиона долларов. На стройплощадку компания рассчитывает выйти в следующем году, запуск производства запланирован на 2020 год", — сказал Афанасьев.

Афанасьев отметил и проект компании Shenyang All-Powerful Science and Technology Stock Co, Ltd, который также будет реализован в особой экономической зоне "Дубна". Инвестор планирует создать автоматизированное предприятие по изготовлению электроэрозионного оборудования для металлообработки. В результате будут созданы 42 рабочих места, а инвестиции в проект составят более 2,3 миллионов долларов.

По словам собеседника, Китай стабильно входит в первую десятку стран-инвесторов Московской области. За последние десять лет общий объем инвестиций в проекты с участием китайского капитала в Подмосковье оценивается примерно в 750 миллионов долларов. Всего в Московской области зарегистрированы более 40 компаний с китайским капиталом.

