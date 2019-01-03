МОЭСК обеспечила надежное электроснабжение потребителей в новогодние праздники

Энергетики ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей столичного региона в новогодние праздники.

Все энергооборудование компании работало в штатном режиме. Был усилен контроль за электросетевыми объектами, которые функционировали без сбоев.

Во всех филиалах компании в период праздников было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений, что позволило снизить среднее время восстановления электроснабжения потребителей на 11%. Организовано проведение внеплановых проверок охраняемых и неохраняемых объектов должностными лицами филиалов компании.

На протяжении всех праздников в оперативной готовности находились 443 бригады (2 291 чел.) и 2 726 единиц спецтехники. Персонал компании готов был оперативно отреагировать на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области.

"Благодаря высокой квалификации технического персонала компании и современному электрооборудованию новогодние праздники в Москве и области прошли без сколько-нибудь значительных нарушений электроснабжения потребителей, - прокомментировал первый заместитель директора-главный инженер ПАО "МОЭСК" Дмитрий Гвоздев. – Залогом надежной работы электросетевого комплекса компании стали качественные работы по своевременному выполнению профилактических мероприятий ремонтной программы, модернизации оборудования и внедрению новейших цифровых технологий".

Напоминаем, для потребителей работает телефон Светлой линии 8-800-700-40-70. Задать вопрос специалисту можно также на портале "Светлая страна".