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Модернизация

Мощность Саратовской ГЭС увеличена на 12 МВт

Мощность Саратовской ГЭС увеличена на 12 МВт

9 января 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: САРАТОВСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Саратовская ГЭС

Установленная мощность Саратовской ГЭС с 1 января 2019 года увеличилась на 12 МВт и составляет 1415 МВт. Это стало возможным в результате обновления двух гидротурбин станции в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро.

В результате проведенной модернизации на гидроагрегатах со станционными номерами 13 и 21 были заменены турбины, ранее были также реконструированы генераторы. Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности каждого гидроагрегата на 10% - с 60 до 66 МВт. Это позволило произвести перемаркировку (процедуру документального подтверждения изменения мощности) обеих машин.

Сейчас на Саратовской ГЭС модернизированы все генераторы и полностью заменены 10 турбин из 24. Ведется замена гидротурбин еще на трех гидроагрегатах. Реализация программы комплексной модернизации обеспечит надежную работу Саратовской ГЭС, повысит ее эффективность за счет минимизации операционных затрат и расходов на ремонты.

В ПАО "РусГидро" утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений. 

Компания: ПАО "РусГидро"

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