Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал

Президент России заявил, что реализованный "Газпромом" проект позволит почти полностью покрыть потребности Калининградской области в газе, сведя на нет транзитные риски

Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский".

​Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства принял участие в запуске терминала, расположенного на побережье Балтийского моря, в режиме видеоконференции из диспетчерской Калининградского подземного хранилища газа.

​Говоря о значении реализованного "Газпромом" проекта, Путин отметил, что, учитывая географическое положение отрезанной от основной территории России Калининградской области, его "трудно переоценить", так как новый терминал сводит на нет риски, связанные с транзитом газа по суше через территорию других стран.

"Мощность терминала — 2,7 млрд куб. м газа в год — практически в полном объеме покрывает потребности региона, гарантирует надежный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа. Не то, что снижает, а сводит их к нулю", — сказал Путин.

В то же время президент напомнил, что поставляемый по трубопроводам газ обходится дешевле, чем СПГ, и призвал не перекладывать дополнительные издержки на потребителей Калининградской области.

"Мы договаривались с правительством, у правительства есть такое поручение — подготовить предложения по поводу того, чтобы разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области. Повторяю, такие предложения есть, и надеюсь в ближайшее время получить доклад на этот счет", — подчеркнул Путин.

По оценкам газеты "Коммерсантъ", использование терминала может принести убытки в 27 млрд руб. в год из-за разницы в ценах на СПГ и стоимостью газа в Калининградской области (4,84 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м).

Пришвартованный к терминалу в качестве регазификационной платформы танкер-газовоз "Маршал Василевский" в декабре 2018 года доставил из Сингапура в Калининград партию СПГ (первая поставка импортного СПГ в Россию за десять лет). В дальнейшем СПГ для нужд Калининградской области может поставляться со строящегося сейчас терминала по производству СПГ на компрессорной станции "Портовая", которая расположена на побережье Балтийского моря в бухте Портовая, рядом с городом Выборгом Ленинградской области.

Доставляемый по морю СПГ планируется переводить из жидкого в газообразное состояние, после чего либо подавать газ напрямую потребителям, либо перекачивать в калининградское подземное хранилище газа (ПХГ) — герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли. В декабре 2017 года введены в эксплуатацию два новых подземных резервуара, что позволило увеличить объем оперативного резерва газа в ПХГ более чем в два раза — с 70 млн до 156 млн куб. м. К 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14. В результате ПХГ выйдет на проектную мощность (объем оперативного резерва газа — 800 млн куб. м, производительность — 12 млн куб. м в сутки).

РБК