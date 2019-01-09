Сочи представит на инвестфоруме 2019 года проекты на более чем 7 млрд рублей

Сочи представит на Российском инвестиционном форуме-2019 шесть основных проектов, общая сумма инвестиций по которым превышает 7 млрд рублей. Об этом рассказала ТАСС заместитель главы города Сочи Милена Попова.

"В рамках форума-2019 планируется подписание протоколов о намерениях по шести проектам, в числе которых энергосервисный контракт Лазаревского района, строительство торгового центра со встроено-пристроенной автостоянкой, строительство лечебно-оздоровительного центра, реконструкция пансионата "Олимпийский", социальный проект по созданию реабилитационного центра иппотерапии, проект размещения апарт комплекса-музея "Северный Кавказ". Предварительный объем инвестиций запланирован на уровне свыше 7 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Сочи, Краснодар и Новороссийск представят на форуме одну общую экспозицию, которая продемонстрирует цифровизацию в жизни городов.

"Так как Сочи, Краснодар и Новороссийск стали пилотными городами Краснодарского края, попавшими в федеральный проект "Умный город", они готовят на инвестфорум одну общую экспозицию - "Умную улицу". Она презентует внедрение цифровых решений в городскую среду: умное ЖКХ, умный транспорт и другие. Интерактивные панели наглядно продемонстрируют возможности различных современных сервисов, которые уже реализуются в городах и будут востребованы в будущем", - уточнила Попова.

Вице-мэр напомнила, что первые "умные" проекты в Сочи уже действуют. В 2019 году на курорте планируется совершенствовать существующие проекты и внедрять новые.

"Надеемся, что в первом квартале запустится конкурс на энергосервисный контракт "Умное освещение". Он подразумевает установку энергосберегающего уличного освещения, которое тратит минимум энергии за счет датчиков движения: свет включается, когда он необходим, и приглушается, если в нем нет необходимости. В качестве пилотного района для запуска проекта выбран Лазаревский район города", - отметила Попова.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля 2019 года. Основные мероприятия состоятся в главном медиацентре Олимпийского парка. По итогам форум 2018 года было подписано 538 соглашений и намерений на общую сумму более 794 млрд рублей. Участниками предыдущего мероприятия стали более 6 тыс. представителей из 64 стран.

ТАСС