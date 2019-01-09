Энергетики МРСК Центра и Приволжья подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2018 году

Около 53 000 детей из регионов операционной ответственности МРСК Центра и Приволжья стали участниками мероприятий, посвященных электробезопасности, которые были организованы специалистами энергокомпании в 2018 году в рамках масштабной работы по профилактике электротравматизма.

Большинство мероприятий- уроки электрограмоты, они проводятся энергетиками более 11 лет. В 2018 году в 2050 уроках электробезопасности приняли участие более 50 000 учеников из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, а также из республики Марий Эл и Удмуртской республики. Третий год заявки на проведение уроков принимаются через корпоративный сайт энергокомпании и в социальном-образовательном паблике "Электропатруль" во Вконтакте. Группа "Электропатруль" включает более 2000 участников, среди которых дети, родители и педагоги. Паблик направлен на коммуникацию энергетиков и участников группы по вопросам электробезопасного поведения. Новостная лента группы обновляется ежедневно. В 2018 году группу посетили более 94500 раз. Кроме того, на официальном канале youtube размещены ролики на тему электробезопасности. Они были просмотрены пользователями около 30 000 раз.

Каждое мероприятие сопровождается раздачей тематической полиграфии и сувениров. В 2018 году более 103 500 экземпляров полиграфической и сувенирной продукции нашли адресатов в рамках масштабной работы филиалов МРСК Центра и Приволжья по профилактике электротравматизма.

Традиционно высокий интерес вызывают межрегиональные интернет-конкурсы на знание правил электробезопасности. В минувшем году в них приняли участие более 1000 детей и подростков. Задания конкурса составляются таким образом, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних к изучению тематического видео-контента на сайте МРСК Центра и Приволжья, а также побудить родителей и педагогов обсудить с детьми важные аспекты электробезопасного поведения.

Впервые в минувшем году прошла межрегиональная акция "Ток на замок", призванная привлечь внимание широкой общественности к случаям электротравматизма, возникающим из-за неграмотного и небезопасного поведения вблизи энергообъектов, запирающие устройства которых повреждены вандалами. В социальной акции приняли участие более 670 энергетиков компании. Они разместили специальные информационные стикеры на 2700 энергообъектах в 823 населенных пунктах в регионах операционной ответственности филиалов, проведя беседы с 8000 жителей этих регионов.

Энергетики убеждены: в сфере профилактики электротравматизма только совместная деятельность всех заинтересованных сторон: сотрудников энергокомпании, педагогов и родителей, может дать ожидаемый эффект и помочь сформировать у детей и подростков навыки и культуру электробезопасного поведения, поэтому комплексная работа МРСК Центра и Приволжья в этом направлении будет продолжена и в 2019 году.