Светлые праздники: МРСК Сибири обеспечила надёжное энергоснабжение потребителей во время каникул

ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") сделала новогодние праздники светлыми и тёплыми: благодаря работе энергетиков в девяти сибирских регионах было на 50% меньше отключений потребителей, чем во время каникул 2018 года.

С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в сетях МРСК Сибири зафиксировано 54 отключения: на 33% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом более половины сбоев в работе оборудования прошли незаметно для потребителей, то есть без перерыва в электроснабжении.

Максимальное время, потребовавшееся энергетикам на восстановление электроснабжения потребителей, это 1 час 51 минута, а среднее время перерыва электроснабжения потребителей составило 40 минут.

Отметим, в праздничные дни температура воздуха в Сибири колебалась от – 47 °С (в ряде районов Кемеровской области и Красноярского края) до – 3 °С, фиксировались порывы ветра до 13 м/с, местами шёл снег. Дважды поступали штормовые предупреждения. Впрочем, энергетики в любом случае находились в полной боевой готовности. В филиалах МРСК Сибири круглосуточно дежурили 144 оперативно-выездных бригады (288 человек), а также были готовы к выезду 76 мобильных бригад (658 человек, 449 единиц техники). Были подготовлены 607 резервных источников питания суммарной мощностью 46,8 МВт, определены точки подключения РИСЭ для резервного электроснабжения мест с массовым пребыванием людей, организовано дежурство оперативного персонала на 189 центрах питания. Всё это, а также качественная подготовка электросетевого комплекса девяти регионов к зиме, позволило МРСК Сибири сделать новогодние каникулы по-настоящему светлыми и яркими для сибиряков.