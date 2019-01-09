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Модернизация

В новогодние праздники энергетики "МРСК Волги" обеспечили надежное электроснабжение потребителей

В новогодние праздники энергетики МРСК Волги обеспечили надежное электроснабжение потребителей

10 января 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В период новогодних каникул энергоснабжение 7 регионов зоны ответственности ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") находилось под усиленным контролем электросетевой компании. В выходные и праздничные дни дежурство несли более 2600 энергетиков, которые осуществляли непрерывный мониторинг работы энергооборудования.

Во избежание возникновения технологических нарушений специалистами компании было проведено 125 плавок гололедных отложений на проводах и грозотросах линий электропередачи. Проведение плавок является самым эффективным способом борьбы с налипанием снега и льда на проводах воздушных линий электропередачи. По специальным схемам путем искусственного создания на ЛЭП локального короткого замыкания происходит нагревание определенного участка воздушной линии. Снег и лед плавятся и освобождают провод.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в период новогодних праздников (переход температуры воздуха через нулевую отметку, сильный ветер, обильные снегопады, налипание мокрого снега, гололед), энергетики "МРСК Волги" не допустили перебоев передачи электроэнергии потребителям.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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