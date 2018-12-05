Завод СПЕЦКАБЕЛЬ провел сертификацию кабельной продукции

Кабельным заводом "Спецкабель" получены сертификаты соответствия Таможенного союза на огнестойкие кабели серий КСБ и КунРс, подтверждающих качество продукции.

Первый дает предприятию право на изготовление кабелей КунРс. Он действителен по 11 сентября 2023 года включительно. Второй сертификат также действует по сентябрь 2023-го и разрешает производство моделей КСБ нг. Третий действителен до декабря того же года и подтверждает качество наших огнестойких кабелей КСБ нг(А) и КСБ КГнг(А).

Первые два свидетельства уже были получены, однако у них истек срок действия. По результатам проверки "Спецкабель" продлил его. Третье удостоверение выдано предприятию впервые.

Полученные документы - сертификаты Таможенного союза. Кабели, указанные в каждом сертификате, - огнестойкие. В первом и третьем свидетельствах они имеют индекс FRLSLTx. Это означает огнестойкость с пониженным дымо- и газовыделением и низкую токсичность продуктов горения. Такие кабели применимы на объектах со строгими требованиями к пожарной безопасности. Это здания учебных заведений, гостиниц, жилых домов, а также театры, музеи, поликлиники. Безопасность здесь зависит от исправности кабельно-проводниковой продукции, и мы рады, что изделия "Спецкабеля" признаны годными для этих объектов.

Качество продукции на первом месте, поэтому предприятие регулярно проводит сертификацию кабелей.

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