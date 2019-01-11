Минфин США подтвердил снятие санкций с "Русала", En+ и "Евросибэнерго"

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски снимут санкции. Заявление министра приводит пресс-служба министерства.

"Эти компании проводят существенные корпоративные изменения, которые прекращают контроль Дерипаски и существенно снижают его доли в этих компаниях. Эти юрлица взяли на себя обязательства обеспечить Минфину беспрецедентный уровень открытости в части их сделок, чтобы удостовериться, что Дерипаска не восстановит контроль. В результате на эти компании не будут распространяться санкции", — заявил Мнучин.

При этом он отметил, что "Русал", En+ и "Евросибэнерго" столкнутся с реальными последствиями, вплоть до возобновления санкций, если эти обязательства будут нарушены. Кроме того, Мнучин подчеркнул, что ограничения против самого Дерипаски останутся в силе.

19 декабря Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило уведомление в Конгресс США о намерении снять ограничительные меры, введенные в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+ Group, UC Rusal и "Евросибэнерго".

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал, в том числе, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — единственный российский производитель алюминия "Русал", En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент". Позже в США уточнили, что санкции с "Русала" частично могут быть сняты при условии отказа бизнесмена от контроля в компании.

RNS