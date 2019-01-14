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Модернизация

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 устанавливают 10-тонный ротор новой турбины

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 устанавливают 10-тонный ротор новой турбины

14 января 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛАН-УДЭНСКАЯ ТЭЦ-1
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжается реализация крупномасштабной модернизации ТГ№6. В настоящий момент рабочая бригада завершила установку корпусов подшипников и произвела монтаж нижней части цилиндра турбины.

Начались работы по установке ротора турбины. Несмотря на внушительный вес, более 10 тонн, деталь должна быть подогнана с точностью до сотых долей миллиметра.

Отметим, что ввод нового оборудования позволит повысить экономичность работы оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Вместе с тем сократятся и затраты на ее обслуживание. Тестовый запуск нового оборудования модели ПР-30-90/10/1,3 будет произведен уже в марте этого года.

Energyland

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