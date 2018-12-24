Новинка IEK® – корпуса ВРУ серии SMART со степенью защиты IP54

IEK GROUP расширяет ассортимент электротехнической продукции и представляет новинку — корпуса ВРУ серии SMART IEK® со степенью защиты IP54.

Корпуса ВРУ серии SMART IP54 IEK® предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. А также для защиты линий от коротких замыканий, перегрузок и нечастых оперативных переключений.

Благодаря высокой степени защиты IP54 сборно-разборные корпуса ВРУ серии SMART IEK® можно устанавливать на открытом воздухе под навесом в соответствии с климатическими условиями У2 по ГОСТ 15150.

Преимущества корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®:

Удобство монтажа, транспортировки и хранения. Одна коробка с полным набором элементов для сборки и метизов к ним.

Одна коробка с полным набором элементов для сборки и метизов к ним. Степень защиты от пыли и влаги IP54. Обеспечивает надежную защиту оборудования.

Обеспечивает надежную защиту оборудования. Широкий набор аксессуаров. Возможность разделения внутреннего пространства на отсеки.

Возможность разделения внутреннего пространства на отсеки. Возможность перенавески двери. Обеспечивает удобство использования в различных условиях эксплуатации.

Особенности конструкции корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®

Боковые панели усилены ребрами жесткости и крепятся на винты к корпусу шкафа ВРУ. Повышенная жёсткость панелей предотвращает деформацию во время транспортировки и хранения.

На боковой поверхности корпуса ВРУ появились отверстия с вытяжными гайками для крепления панелей.

Изменен тип болтов для крепления цоколя к корпусу ВРУ — монтаж стал удобнее. Данный тип крепления универсален для ВРУ серий SMART и TITAN IEK®.

Технические характеристики корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®: