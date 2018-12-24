 
Подписаться на новости
Производство

Новинка IEK® – корпуса ВРУ серии SMART со степенью защиты IP54

Новинка IEK® – корпуса ВРУ серии SMART со степенью защиты IP54

14 января 2019, 15:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

494 просмотра

IEK GROUP расширяет ассортимент электротехнической продукции и представляет новинку — корпуса ВРУ серии SMART IEK® со степенью защиты IP54.

Корпуса ВРУ серии SMART IP54 IEK® предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. А также для защиты линий от коротких замыканий, перегрузок и нечастых оперативных переключений.

Благодаря высокой степени защиты IP54 сборно-разборные корпуса ВРУ серии SMART IEK® можно устанавливать на открытом воздухе под навесом в соответствии с климатическими условиями У2 по ГОСТ 15150.

Преимущества корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®:

  • Удобство монтажа, транспортировки и хранения. Одна коробка с полным набором элементов для сборки и метизов к ним.
  • Степень защиты от пыли и влаги IP54. Обеспечивает надежную защиту оборудования.
  • Широкий набор аксессуаров. Возможность разделения внутреннего пространства на отсеки.
  • Возможность перенавески двери. Обеспечивает удобство использования в различных условиях эксплуатации.

Особенности конструкции корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®

  • Боковые панели усилены ребрами жесткости и крепятся на винты к корпусу шкафа ВРУ. Повышенная жёсткость панелей предотвращает деформацию во время транспортировки и хранения.
  • На боковой поверхности корпуса ВРУ появились отверстия с вытяжными гайками для крепления панелей.
  • Изменен тип болтов для крепления цоколя к корпусу ВРУ — монтаж стал удобнее. Данный тип крепления универсален для ВРУ серий SMART и TITAN IEK®.

Технические характеристики корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®:

  • Климатическое исполнение — У2. Возможна установка ВРУ на улице под навесом.
  • Номинальный ток устанавливаемых электроаппаратов до 630 А.
  • Толщина металла корпуса: 1,4 мм. Гарантирует высокую жесткость изделия.
  • Съемные боковые панели. Обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже.
  • Совместимость аксессуаров. Полная совместимость всех аксессуаров с ВРУ серии SMART IP31 IEK® и частичная с ВРУ серии TITAN IEK®.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Производство
Симфония безопасности
НП
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2017 годом

Обсудить на форуме

Новости связанные с этой компанией:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно