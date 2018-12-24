Новинка IEK® – корпуса ВРУ серии SMART со степенью защиты IP54

IEK GROUP расширяет ассортимент электротехнической продукции и представляет новинку — корпуса ВРУ серии SMART IEK® со степенью защиты IP54.
Корпуса ВРУ серии SMART IP54 IEK® предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. А также для защиты линий от коротких замыканий, перегрузок и нечастых оперативных переключений.
Благодаря высокой степени защиты IP54 сборно-разборные корпуса ВРУ серии SMART IEK® можно устанавливать на открытом воздухе под навесом в соответствии с климатическими условиями У2 по ГОСТ 15150.
Преимущества корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®:
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения. Одна коробка с полным набором элементов для сборки и метизов к ним.
- Степень защиты от пыли и влаги IP54. Обеспечивает надежную защиту оборудования.
- Широкий набор аксессуаров. Возможность разделения внутреннего пространства на отсеки.
- Возможность перенавески двери. Обеспечивает удобство использования в различных условиях эксплуатации.
Особенности конструкции корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®
- Боковые панели усилены ребрами жесткости и крепятся на винты к корпусу шкафа ВРУ. Повышенная жёсткость панелей предотвращает деформацию во время транспортировки и хранения.
- На боковой поверхности корпуса ВРУ появились отверстия с вытяжными гайками для крепления панелей.
- Изменен тип болтов для крепления цоколя к корпусу ВРУ — монтаж стал удобнее. Данный тип крепления универсален для ВРУ серий SMART и TITAN IEK®.
Технические характеристики корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®:
- Климатическое исполнение — У2. Возможна установка ВРУ на улице под навесом.
- Номинальный ток устанавливаемых электроаппаратов до 630 А.
- Толщина металла корпуса: 1,4 мм. Гарантирует высокую жесткость изделия.
- Съемные боковые панели. Обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже.
- Совместимость аксессуаров. Полная совместимость всех аксессуаров с ВРУ серии SMART IP31 IEK® и частичная с ВРУ серии TITAN IEK®.