Смоленская АЭС вывела энергоблок №2 на номинальную мощность

13 января 2019 г. энергоблок №2 Смоленской АЭС был выведен на номинальную мощность после проведения текущего ремонта, выполненного в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым концерном "Росэнергоатом".

На сегодняшний день на Смоленской АЭС в работе первый и второй энергоблоки, общая мощность составляет 2099 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. На энергоблоке №3 продолжается плановый средний ремонт с модернизацией оборудования с целью продления срока эксплуатации.



Выработка электроэнергии Смоленской АЭС с начала года составила 396 млн. кВтч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.



Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне "Росэнергоатом", и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.



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