Свердловское "Облкоммунэнерго" построит новую ЛЭП в Верхней Синячихе

"Облкоммунэнерго" начинает модернизацию электросетевого комплекса алапаевского поселка Верхняя Синячиха. Уже весной там начнется строительство новой ЛЭП классом напряжения 6 кВ – в территории установят 450 опор и протянут 7,3 км самоизолированного провода.

Еще полкилометра сетей проложат под землей. Кабельная линия электропередачи будет выполнена из сшитого полиэтилена – он обладает высокой пропускной способностью и низкой повреждаемостью.



- Этим мы значительно повысим надежность и качество электроснабжения потребителей. Сейчас оно оставляет желать лучшего, поскольку у существующих линий и подстанции очень высокая степень износа. Помимо строительства новых объектов, будем реконструировать оборудование подстанции 110 кВ Верхнесинячихинского фанерного комбината, а также смонтируем реклоузеры. Эти устройства делят воздушную линию на секции, что позволяет при аварии выводить из эксплуатации только поврежденный участок. Стоимость работ по этому проекту составит 14 млн. рублей, - рассказал начальник Управления капитального строительства АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Мосин.



Модернизация инфраструктуры проходит и в городе Алапаевске. Сейчас завершается ремонт электросетей в микрорайоне Северный, где жители жаловались на низкое напряжение. Всего здесь обновлено порядка 4 км воздушной линии, энергетики заканчивают работы на последнем участке.

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