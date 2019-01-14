 
Подписаться на новости
Модернизация

Свердловское "Облкоммунэнерго" построит новую ЛЭП в Верхней Синячихе

Свердловское Облкоммунэнерго построит новую ЛЭП в Верхней Синячихе

14 января 2019, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

219 просмотров

"Облкоммунэнерго" начинает модернизацию электросетевого комплекса алапаевского поселка Верхняя Синячиха. Уже весной там начнется строительство новой ЛЭП классом напряжения 6 кВ – в территории установят 450 опор и протянут 7,3 км самоизолированного провода.

Еще полкилометра сетей проложат под землей. Кабельная линия электропередачи будет выполнена из сшитого полиэтилена – он обладает высокой пропускной способностью и низкой повреждаемостью.

- Этим мы значительно повысим надежность и качество электроснабжения потребителей. Сейчас оно оставляет желать лучшего, поскольку у существующих линий и подстанции очень высокая степень износа. Помимо строительства новых объектов, будем реконструировать оборудование подстанции 110 кВ Верхнесинячихинского фанерного комбината, а также смонтируем реклоузеры. Эти устройства делят воздушную линию на секции, что позволяет при аварии выводить из эксплуатации только поврежденный участок. Стоимость работ по этому проекту составит 14 млн. рублей, - рассказал начальник Управления капитального строительства АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Мосин.

Модернизация инфраструктуры проходит и в городе Алапаевске. Сейчас завершается ремонт электросетей в микрорайоне Северный, где жители жаловались на низкое напряжение. Всего здесь обновлено порядка 4 км воздушной линии, энергетики заканчивают работы на последнем участке.

Energyland

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 устанавливают 10-тонный ротор новой турбины
Смоленская АЭС вывела энергоблок №2 на номинальную мощность
Филиал
На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата №1
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно