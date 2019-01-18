Торжественное предновогоднее мероприятие на Заводе "Энергокабель"

29 декабря 2018 года на Заводе "Энергокабель" прошло ежегодное предновогоднее собрание.

В первой части собрания перед коллективом выступили Председатель Совета директоров Д.В. Пташинский, Генеральный директор Д.В. Кисин и Заместитель Генерального директора по экономике и управлению Я.Ю. Старовойтова. Были подведены итоги 2018 года и озвучены большие планы завода на ближайшее время.

Во время второй части собрания работникам вручались поощрения по итогам 2018 года.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Предприятия занесены в Книгу Почёта Завода:

Трошин Михаил Сергеевич, Заместитель Генерального директора;

Печенкина Надежда Васильевна, Контролер кабельных изделий 4 разряда Отдела технического контроля;

Никифоров Вадим Николаевич, Токарь 6 разряда Инструментально-фильерного отдела.

Почетной Грамотой были награждены Кубанская А.А., Журавлева И.Г., Кулагин А.В., Павлов М.Н., Федотова Т.В., Лубченко А.А., Муравьёв А.А., Пагудин Ю.А., Минаков С.В.

Грамотой "Лучший наставник по итогам 2018 года" награждены Киринкин А.М. и Сучкова Л.Н.

За добросовестный труд по итогам работы Предприятия в 2018 году объявлена Благодарность: Халилову А.А., Тимофеевой Е.М., Нестеровой В.В., Ищенко И.А., Пономарёву С.И., Казаку А.В., Воробьеву Р.А., Веселову Е.В., Потапову В.Н., Суслову А.В., Гремячеву Д.А., Петрушиной О.С., Давыдоку А.Н., Шлёпову В.А., Галкину А.Е., Кулишу Ф.В., Мисовцу Д.С., Цветкову А.В., Прыткову А.А., Морозову С.Л., Соловых Е.Н.

Все награжденные получили денежные премии и благодарность руководства за добросовестный труд. В заключительной части все без исключения собравшиеся работники завода получили памятные новогодние подарки.

Отдельно хотелось бы отметить традиционный конкурс детского творчества "Зимняя фантазия". Юные участники представили свое исполнение ёлочной игрушки, которыми украсили торжественную новогоднюю ёлку, а все участники конкурса были награждены новогодними подарками.

Благодарим за активное участие всех сотрудников предприятия, особенно маленьких участников творческого конкурса!