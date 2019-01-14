МОЭСК подключила к электросетям пожарное депо в ТиНАО

"Новая Москва" - филиал ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") присоединила к электрическим сетям пожарное депо в поселке Кирпичного завода в Новомосковском административном округе.

Для подачи напряжения новому пождепо энергетики выполнили комплекс мероприятий. Построена блочная комплектная трансформаторная подстанция, в которой установлены два трансформатора мощностью по 630 кВА каждый, проложены две кабельные линии 10 кВ протяженностью 2,3 км. Более 300 метров кабельной линии энергетики проложили способом горизонтально-направленного бурения. Максимальная мощность энергопринимающих устройств превысила 511 кВт.

За последнее время энергетики подключили к сетям МОЭСК в ТиНАО 6 пожарных депо, еще на один объект в Рязановском напряжение будет подано в ближайшее время.

О правилах подключения к сетям МОЭСК можно узнать на портале utp.moesk.ru, а также в центрах обслуживания клиентов компании и по телефону единой "Светлой линии" 8(800) 700-40-70.