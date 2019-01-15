В одном из районов Сысерти энергетики выявили миллионные хищения электроэнергии

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго" в минувшие выходные провели рейд по выявлению и пресечению случаев незаконного потребления электроэнергии на территории Сысертского городского округа.

Локацией для инспекции стал один из районов Сысерти – улицы периметра Северного поселка. Именно здесь в последних числах декабря произошел несанкционированный рост нагрузки, превышающей допустимые нормативы, который привел к повреждению кабельной линии и нарушению электроснабжения. В рейдовом мероприятии приняли участие более 10 бригад оперативного персонала, сотрудники подразделения транспорта электроэнергии и службы безопасности предприятия, представители местных правоохранительных органов.

Проведение инспекции в выходной день помогло выявить потребителей, которые умышлено избегают представителей сетевой организации для обследования узлов учета электроэнергии. В ходе рейда проводились инструментальные проверки, как юридических лиц, так и бытовых потребителей. Энергетики проверили порядка 200 физических лиц. Основным нарушением является подключения электрических котлов и иных обогревающих устройств до прибора учета электроэнергии. Кроме этого, на данной территории было проведено 12 проверок юридических лиц, в ходе которых составлено 3 акта хищения электрической энергии. На некоторых объектах в выходной день не оказалось лиц, ответственных за электрохозяйство, поэтому по ним запланированы проверки на более поздний срок. Основными причинами составления актов хищения электрической энергии являются: присоединение энергопринимающих устройств до установленного учета, самовольная замена счетчиков электроэнергии, отсутствие пломб сетевой организации или гарантирующего поставщика. Общий объем по составленным актам хищения – более 500 тыс кВтч. Суммарно потребителям придется заплатить более 2 млн рублей.

Выявление незаконного потребления электроэнергии в г. Сысерти будет продолжено. В течение января специалисты "МРСК Урала" проведут еще один рейд проверки средств измерений юридических лиц, установят выносные приборы учета.



Все эти мероприятия направлены на улучшение надежности электроснабжения жителей Сысертского городского округа. Незаконные подключения, махинации с приборами учета – это фактически воровство электроэнергии у добросовестных абонентов. Самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть, что вызывает ухудшение качества электроснабжения, преждевременному износу внутридомовых коммуникаций, повреждению бытовых электроприборов, а порой и к аварийным ситуациям. Из-за энерговоровства сетевая компания теряет средства, которые планирует направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения жителей региона.