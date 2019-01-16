 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Планируется создание не менее четырех технопарков в Подмосковье

Планируется создание не менее четырех технопарков в Подмосковье

16 января 2019, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

317 просмотров

По одному технопарку планируют открывать в Московской области каждый год, сообщает пресс-служба зампреда регионального правительства Вадима Хромова.

"Планируется, что ежегодно будет создаваться не менее одного технопарка, ближайшие из которых могут появиться во Фрязино, Пущино, Королеве и Реутове", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в конце 2018 года в подмосковном Жуковском был открыт первый в Подмосковье технопарк в сфере высоких технологий, на его создание было направлено 97 млн руб. региональных средств.

Как сообщалось, площадь для инновационных разработок в данном технопарке составила около трех тыс. кв. м. при общей площади объекта более шесть тыс. кв. м.

Ранее региональные власти выражали намерение открыть не менее еще одного технопарка в сфере высоких технологий, на это в 2019 году планировалось выделить около 100 млн руб.

Interfax

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Восемь станций метро будут открыты за пределами МКАД в 2019 году
Полмиллиарда рублей потратят на строительство дорог в Ингушетии в 2019 году
На Ставрополье построят транзитную ЛЭП мощностью 500 киловольт
Более 4 млрд рублей выделили на строительство и реконструкцию аэропорта в Благовещенске
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно