Планируется создание не менее четырех технопарков в Подмосковье

По одному технопарку планируют открывать в Московской области каждый год, сообщает пресс-служба зампреда регионального правительства Вадима Хромова.

"Планируется, что ежегодно будет создаваться не менее одного технопарка, ближайшие из которых могут появиться во Фрязино, Пущино, Королеве и Реутове", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в конце 2018 года в подмосковном Жуковском был открыт первый в Подмосковье технопарк в сфере высоких технологий, на его создание было направлено 97 млн руб. региональных средств.

Как сообщалось, площадь для инновационных разработок в данном технопарке составила около трех тыс. кв. м. при общей площади объекта более шесть тыс. кв. м.

Ранее региональные власти выражали намерение открыть не менее еще одного технопарка в сфере высоких технологий, на это в 2019 году планировалось выделить около 100 млн руб.

Interfax