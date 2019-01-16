В "Атомэнергомаше" проведена контрольная сборка исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР

Волгодонский филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш") провел первый этап контрольной сборки научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, строящегося на площадке АО "ГНЦ НИИАР" (Димитровград, Ульяновская обл.).

Контрольная сборка прошла в кессоне глубиной 20 метров. В ходе процедуры корпус реактора с помощью крана установили на специальную опору, после чего высота сборочной единицы превысила 10 метров, диаметр – 4 метра при массе корпуса реактора в 60 тонн. Внутрь корпуса установили корзину. Она предназначена для разделения входящего и выходящего из МБИР потоков теплоносителя, организации охлаждения корпуса реактора и внутрикорпусных устройств, а также размещения дополнительных деталей. Вес корзины составляет 25 тонн, длина превышает 5 метров, диаметр – 3 метра. На некоторых участках специалистам необходимо было обеспечить равномерный зазор между корпусом и корзиной реактора в 70 мм.

На контрольной сборке присутствовал специальный представитель Госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков. "Уникальное оборудование, уникальное предприятие. И компетенций "Атоммашу", несомненно, хватает. Задача достаточно сложная для всего Росатома, в том числе в связи с большим объемом международных заказов. В силу своей уникальности МБИР не является для нас приоритетным с точки зрения коммерции, но является таковым с точки зрения репутации", — сказал он.

"МБИР — уникальный комплексный проект, в реализации которого принимают участие сразу несколько предприятий дивизиона: "Атоммаш", "Петрозаводскмаш", а также литейный завод "Петрозаводскмаш", участвовавший в изготовлении крупногабаритных отливок. Нестандартное оборудование всегда требует новых инструментов и технических решений, которые были разработаны и применяются нашими специалистами", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

В частности, в связи с небольшой толщиной металла корпуса МБИР (от 25 до 50 мм, при диаметре 4 метра, для сравнения, толщина корпуса реактора ВВЭР-1200 - 300 мм) существуют риски изменения геометрии оборудования во время обработки. Для точного соблюдения параметров на протяжении всего производства реактора использовалась специализированная оснастка собственной разработки.

Следующими шагами в производстве научно-исследовательского реактора станут гидроиспытания, сборка защитного кожуха, после чего будет выполнен второй этап контрольной сборки со всеми внутрикорпусными элементами.

"Для нас это интересный проект, возможность найти новые эффективные решения, — отметил генеральный директор АО "АЭМ-технологии" Игорь Котов. — Можно сказать, сегодня на нашей площадке пишется страница истории атомной энергетики. МБИР - принципиально новое изделие, и все операции, которые проводит команда "АЭМ-технологии", осуществляются впервые".

"Атомэнергомаш" является поставщиком основного оборудования реакторной установки МБИР. На базе Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" будет изготовлено 14 изделий для многоцелевого исследовательского реактора общим весом свыше 360 тонн. В том числе - корпусные элементы и опорные конструкции.



Для справки:

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.

Акционерное общество "АЭМ-технологии", основанное в 2007 году в структуре АО "Атомэнергомаш" — машиностроительного дивизиона государственной корпорации "Росатом", в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО "Атомэнергомаш" – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом", одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом.

