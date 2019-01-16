Восемь станций метро будут открыты за пределами МКАД в 2019 году

Восемь новых станций метро будут открыты за пределами МКАД в 2019 году, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента строительства.

Там отметили, что четыре станции будут открыты в составе Некрасовской линии – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино". Ещё четыре станции появятся на территории "новой" Москвы в рамках продления Сокольнической линии метрополитена: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

В ведомстве напомнили, что всего в 2019 году планируется построить 14 новых станций метро.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил "Интерфаксу", что в период с 2019 до конца 2023 года в столице планируется построить 41 станцию метро.

"Программа развития сети метрополитена на ближайшие годы масштабна и амбициозна. До конца 2023 года 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к метро. Для этого планируется построить 99 км линий, 41 станцию и 4 электродепо для обслуживания поездов, без учета ввода текущего года", — отметил М.Хуснуллин.

Interfax