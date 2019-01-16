"ЗапСибНефтехим" продолжает сотрудничать с российскими предприятиями в строительстве комплекса

В декабре 2018 года заключено 100 контрактов с 54 российскими предприятиями на поставку строительных материалов для строящегося комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим". Из них 21 договор заключен с 11 компаниями Тюменской области.

Организации тюменского региона ООО "КАТ ЛТД", ООО "Партнергрупп", "Луис + Западная Сибирь", ООО "ПрофМодуль" поставят электротехнические изделия, крепежные элементы и другие материалы и комплектующие, необходимые для объектов общезаводского хозяйства и технологических установок.

Деталями для трубопроводов и трубными изделиями строительную площадку обеспечат фирмы: ТК "Афина" (Екатеринбург), ООО Инком-металл (Екатеринбург), ООО "УТД" (Челябинск).

Сделки по поставке кабельной продукции и электротехнических изделий заключены с российскими предприятиями ООО "ТД "ВЭЛАН" (Ростов-на-Дону), ЗАО "Роскабельсвязь" (Самара), ООО ТД "ПСК" (Москва), ООО "Томский кабельный завод" (Томск).

Полиэтиленовые комплектующие на строительную площадку поставят нижегородская фирма ЗАО "ПОЛИМЕРПРОМ" и тюменское предприятие ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал".

Также по итогам декабрьских сделок российские предприятия поставят на "ЗапСибНефтехим" пожарное и технологическое оборудование, металлопрокат, геотекстиль, крепежные элементы. Доставка оборудования и стройматериалов по договорам декабря продлится до марта 2019 года.

Справка:

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн. т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги. Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

Поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. Всего в строительстве комплекса используются следующие технологические материалы и оборудование отечественного производства:

- около 1 тыс. единиц технологического оборудования;

- свыше 140 тыс. т металлоконструкций;

- около 20 тыс. т трубной продукции;

- свыше 200 км пластиковой трубы;

- свыше 3 тыс. км кабеля.





Пресс-служба МЦ ARMTORG по материалам СИБУР

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